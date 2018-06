Um homem de 48 anos foi furtado no final da tarde desta terça-feira (5), ao se descuidar de um envelope de depósito, no bairro Alto, em Aquidauana.

De acordo com boletim de ocorrência, Reinaldo Valejo Souza estava realizando um depósito no valor de R$ 900,00 no banco Itaú e, por um descuido, esqueceu o envelope em cima do caixa eletrônico e saiu. Ao retornar não encontrou mais o envelope.

A vítima procurou a delegacia de polícia local para registrar o fato.