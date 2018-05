Danilo José da Silva, 34 anos, foi espancado em uma boate da região central do município de Coxim e ficou desacordado. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (21).

De acordo com o site Edição MS, o homem só recuperou o sentindo com a chegada do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que realizaram o socorro e encaminharam a vítima para o Hospital Regional Álvaro Fontoura.

Segundo o site, o socorro informou que a vítima teria levado um soco e acabou desmaiando. O suspeito de ter desferido o golpe em Danilo ainda não foi identificado.