José Adriano dos Santos, 48 anos, que matou a ex- mulher, Adriana Auxiliadora dos Santos, 35 anos, revelou que o motivo de ter cometido o assassinato foi por ciúmes. O fato aconteceu na última terça-feira (26), no município de Rio Verde.

O autor desferiu 17 golpes de faca contra Adriana e fugiu para a cidade de São Gabriel do Oeste, contudo, horas depois foi localizado e preso. A vítima morreu no local do crime.

De acordo com o Edição MS, José não aceitava o fim do relacionamento e no dia do assassinato, teria discutido com a vítima e em seguida desferido os golpes de faca.