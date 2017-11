Homem drogado invade casa e ao ser flagrado foge por telhados

Na madrugada de terça-feira (21) uma equipe da PM foi acionada para atender a ocorrência de uma violação de domicilio, onde um homem que estava possivelmente drogada invadiu uma casa e ao ser flagrado fugiu pelos telhados das casas vizinhas, só parando quando um dos telhados cedeu e ele caiu e foi restringido por populares.

Ao chegar ao local a PM foi informada que um homem teria entrado à residência da vítima, Matheus Cardoso de Andrade de 18 anos, porém conseguiu fugir por cima dos telhados das casas vizinhas.

A equipe passou a fazer rondas no entorno do local da ocorrência, e localizaram uma aglomeração de pessoas, residência da segunda vítima, Leopoldo Kettenhuber de 81 anos. Foram informados de que as pessoas estavam na busca do autor, conseguiram alcançá-lo na casa de Leopoldo, onde o autor corria por cima do telhado que não resistiu ao peso do autor cedeu.

Os populares informaram que o autor ao ser abordado pelos populares (aproximadamente uns 15 pessoas), teria tentando fugir mais uma vez, e que na tentativa de dominá-lo, feriram o autor. E depois de ter sido dominado, ele mesmo teria se debatido com seu rosto contra a parede da residência, possivelmente no intuito de se auto lesionar.

A guarnição deu voz de prisão ao autor que foi identificado como Valdecir Paz. Ao tentar algemá-lo, Valdecir tentou fugir novamente, e foi necessário fazer a imobilização do mesmo, para se conseguir algemá-lo, e garantir a segurança da equipe policial e dos populares que por lá se encontravam.

Na tentativa de buscar a versão do autor, Valdecir não conseguiu expressar nenhuma frase com coerência, dizendo palavras desconexas, provavelmente por uso de drogas.

Após colocar o autor no camburão, a guarnição voltou até a residência onde o autor teria entrado inicialmente.

Matheus relatou que estava dormindo em seu quarto (parte de cima de um sobrado), quando ao ouvir latidos de seus cachorros, abriu a janela de seu quarto para visualizar o que poderia estar acontecendo. Quando ele avistou o autor que encontrava-se em cima do telhado da varanda (que dá de frente com a janela de seu quarto), e que ao perceber que havia sido notado, passou a gritar por "socorro!". A vítima teria saído de dentro de casa e conseguido abordar o autor, porém, em um momento de descuido, Valdecir conseguiu fugir da vítima, momento em que passou a correr por cima dos telhados das residências vizinhas.

Como Valdecir estava lesionado foi encaminhado até o atendimento do UPA Guaicurus, para cuidados médicos, mas no interior da Unidade de Pronto Atendimento, ele mesmo começou a bater com o seu rosto (nariz, boca e testa) contra as paredes do prédio. Essas atitudes forma entendidas como recusa pelo atendimento médico.

Valdecir foi encaminhado até esta Depac Piratininga para providências, com lesões em seu rosto (boca, nariz, sobrancelhas, testa) e ainda arranhões pelos braços, pernas e costas.