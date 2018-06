Homem é acusado de mostrar as partes íntimas para criança de seis anos

Um homem identificado apenas como Luiz Fernando foi acusado, na segunda-feira (25), de mostrar as partes íntimas para uma menina de seis anos. O caso aconteceu em Rio Brilhante.

A tia da criança, uma jovem de 24 anos, também presenciou a cena. De acordo com o relato da jovem, as duas voltavam da escola onde a criança estuda quando, ao passar em frente a uma casa no caminho, as meninas viram o acusado na janela da residência com as partes íntimas para fora e fazendo gestos obsenos.

A jovem procurou a delegacia de polícia para registrar o caso. Ainda não há informações se a polícia já ouviu o acusado ou se ele foi preso.