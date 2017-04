Alex da Silva Silveira, de 27 anos, foi detido nesta quinta-feira (6), acusado de se masturbar enquanto tentava filmar uma jovem no bairro Santa Maria, em Coxim. Em 2016, Alex foi detido acusado de estupro, mas foi liberado pela Polícia por falta de provas.

O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM) pela vítima, uma jovem, de 20 anos, que teve o nome preservado para evitar mais constrangimentos. De acordo com o site Edição de Notícias, a menina estava em casa, quando ao sair do banho avistou o autor na janela, filmando os seus movimentos com o celular.

A vítima acionou imediatamente a Polícia Militar, que conseguiu deter “Galo”. Na delegacia, o autor foi reconhecido pela vítima, e relatou que usava roupas quando foi flagrado.

Segundo a Polícia Civil, Alex tem outras passagens por crimes semelhantes.