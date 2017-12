Homem é agredido a pauladas em Naviraí

José Carlos de Moraes, 54 anos, conhecido como “Gordo do Evernight”, foi espancado a pauladas na tarde de quinta-feira (21), em frente a sua residência em Naviraí.

De acordo com informações do site Tá Na Mídia, foram os vizinhos que ajudaram o Gordo e o autor conseguiu fugir, até o momento não se sabe o nome nem o paradeiro do agressor.

A vítima foi pra sua casa com a ajuda de populares e se trancou no quarto, quando os Bombeiros chegaram, José se negou a sair para receber atendimento. O homem só saiu do quarto quando um dos filhos dele chegou ao local.

José foi encaminhado consciente para a Santa Casa da cidade. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Naviraí e deve ouvir a vítima ainda hoje para saber o motivo e quem teria lhe agredido.