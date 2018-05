Odilon Sudario Lima, 43 anos, foi agredido com um tapa no rosto após tentar ultrapassar bloqueio de manifestantes em rodovia do estado. O caso aconteceu nesta quinta-feira (24), no município de Brasilândia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi agredida por Waldenes Lemes Capella, 54 anos, quando abriu a porta do veículo que dirigia. Conforme o registro, o autor mandou Odilon retornar à cidade porque não iria permitir a passagem.

Segundo a ocorrência, o autor abriu a porta do carro no momento em que a vítima tentou pegar o celular, e lhe desferiu um tapa na face esquerda, fechando a porta do veículo em seguida. O caso foi registrado como constrangimento ilegal.