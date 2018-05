Um homem de 44 anos, que não teve a identidade revelada, foi agredido com um rodo de maneira pela namorada de 49 anos, que também não teve o nome divulgado. O caso aconteceu na segunda-feira (14), no município de Três Lagoas – 326 km distantes de Campo Grande.



De acordo com JPNews, o casal está junto há pelo menos 10 anos. Recentemente, passavam por constantes desentendimentos familiares. O homem contou aos policiais que tudo ocorreu durante uma briga.

Segundo o site, a mulher usou o rodo para atingir a vítima nas pernas. O homem sofreu lesões. A vítima registrou queixa na polícia e pediu providências contra a companheira.