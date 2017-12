Homem é agredido em bar na Avenida Pantaneta

Na madrugada de sábado (09), um homem identificado como Agner Ferreira Lopes (27), foi agredido em um bar da Avenida Pantaneta, no Bairro Alto, por outras duas pessoas que também estavam no local.

De acordo com o boletim de ocorrência as agressões foram sem motivos aparente, mas Agner disse conhecer os dois agressores, um deles uma mulher conhecida como "Daniela e outro um rapaz conhecido como "Marvado", que trabalha no frigorifico Buriti.

Ocorre que a vítima, e um amigo já sofreram outras agressões, tendo inclusive BO registrado na cidade de Anastácio por vias de fato. Agner acredita ser por este motivo sofreu as agressões atuais.

O caso está sendo investigado pela 1DP de Aquidauana e foi registrado como lesão corporal dolosa.