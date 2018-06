Francisco Belarmino da Silva, 47 anos, foi agredido pela ex-mulher, Maria Ferreira Borges, 31 anos, após não aceitar reatar casamento de dez anos. O caso foi registrado nesta quarta-feira (6), no município de Três Lagoas. O casal estaria separado há um ano.

De acordo com o boletim de ocorrência, Francisco está morando na casa de seu irmão na cidade de Três Lagoas, quando Maria resolveu ir até o local e levar o filho de três anos de idade para ver o pai e conhecer a família. Na residência do ex-cunhado, a autora conversou com a vítima e disse que queria reatar o casamento de dez anos.

Segundo o registro, Maria contou que já tinha visto uma casa para alugar na cidade, pois desejava morar em Três Lagoas, entretanto, Francisco não aceitou voltar para a ex-mulher. A autora então pediu para que a vítima lhe desse o dinheiro para o táxi ou para o ônibus, para que pudesse ir embora.

Contudo, ao passar o dinheiro para Maria, ela teria ido para cima da vítima, o agredindo com socos e unhadas. A cunhada de Francisco interferiu e pediu para que o homem se trancasse no banheiro da casa, até a autora se acalmar e ir embora. O caso foi registrado como vias de fato.