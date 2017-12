Homem é alvejado pela convivente na porta de uma conveniência

A mulher atingiu a vitima com três tiros, mas foram encontrados no local 12 cartuchos. A acusada fugiu do local em uma motocicleta preta.

Na noite dessa quinta-feira (28) o dono de uma conveniência, identificado como Luís Antônio do Nascimento (40), foi alvejado de tiros pela própria convivente, identificada pela vítima como Rosileide Ferreira (42). Além da vítima a polícia também encontrou no local, duas sacolas com uma substancia semelhante à maconha.

De acordo com o boletim de ocorrência uma viatura da Força Tática foi acionada para atender uma denuncia de que na Conveniência Altas Horas um homem havia sido alvejado pela sua convivente, ambos os proprietários do estabelecimento comercial onde também residem.

Os policiais ao chegarem ao local encontraram Luís Antônio com lesões provocadas por arma de fogo, sendo uma no braço direito e duas na altura da costela no lado direito. Foi solicitado o apoio de uma ambulância e Luís foi encaminhando para a Santa Casa.

A vítima estava consciente e orientada no momento em que a equipe chegou ao local, que informou o nome da autora e que a mesma havia fugido da cena do crime em uma motocicleta de cor preta.

Durante buscas a equipe encontrou em um dos cômodos da casa duas sacolas com maconha, a substancia foi encaminhada a DENAR. Além da droga foram encontrados nove cartuchos de calibre 32 da marca Aguila e três cartuchos calibre 38 sendo um da marca Federal Special e dois da marca CBC.

O caso foi registrado na Depac Piratininga como homicídio simples na forma tentada e outros fatos: trafico de drogas.