Homem é assaltado em ponto de ônibus em Dourados

Na tarde deste domingo (26) Luciano Fernando de Jesus, 39 anos, foi assaltado em um ponto de ônibus em Dourados. Os bandidos levaram a carteira da vitima com mais de R$ 1.300.

Segundo o boletim de ocorrência Luciano estava sozinho no ponto de ônibus, localizado no bairro Jardim Vista Alegre, quando foi abordado por dois homens. Um deles bateu na bolsa de viagem da vítima, já o outro chegou por trás com mão dentro do bolso de casaco de moletom, fazendo menção a estar armado, anunciando o assalto.

Luciano conta que os assaltantes o revistaram e levaram seus pertences que estava nos bolsos de sua calça, tais como aparelho de celular Samsung J2, carteira contendo os documentos pessoais da vítima e mais R$ 1.300.

A vítima relata que um dos assaltantes era de cor morena, magro e alto e trajava calça jeans e camiseta preta, já o outro era branco, olho claro, magro e trajava conjunto de moletom de cor bege.

Antes de fugir um dos assaltantes ainda agrediu a vitima com um chute. O caso foi registrado na Depac de Dourados.