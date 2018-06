Demetrio Aguero Gionzales, 58 anos, foi morto a tiros após tentar defender o filho, Yony Paez - mais conhecido como Polaco – durante uma briga. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (21), em Capitán Bado, cidade paraguaia que faz fronteira com o município de Coronel Sapucaia – MS.

De acordo com o Pora News, Estanislão Ferreira foi até a residência da vítima e começou a discutir com Polaco.

Durante a confusão, Estanislão tentou matar Polaco, momento no qual Demetrio saiu em defesa do filho. Irritado com a situação, o autor disparou um tiro de arma de fogo contra a vítima.

Após efetuar o disparo, o autor fugiu, contudo, já está sendo procurado pela justiça do Paraguai. Estanislão já tinha passagem pela polícia por tentativa de homicídio. Demetrio morreu no local.