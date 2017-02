Polícia Civil já tem nome do suspeito do crime

Alexandre da Silva Fonseca de 34 anos, conhecido como “Xande” foi assassinado com 25 facadas na madrugada desta quarta-feira (15), na Vila Juquita, em Maracaju. De acordo com registro, a vítima tinha passagens por tráfico e a Polícia Civil já tem o nome do supeito.

Segundo o site Maracaju Speed, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 4h, quando foram informados que havia uma vítima de esfaqueamento. No local, a corporação encontrou a Polícia Militar que estava realizando levantamentos na cena do crime.

De acordo com a Polícia Civil, Alexandre foi esfaqueado nas mãos, rosto, tórax, dorso e braços. Ainda em depoimento para a reportagem, o corpo tinha sinais de luta e sangue espalhados pela calçada identifica que o autor fugiu do local descalço.

A Polícia Militar e Civil já tem a identificação do autor e estão atrás do suspeito para realizar a prisão.