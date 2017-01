Polícia Civil investiga o caso, e não descarta a hipótese do “golpe do falso frete”

Francisco Pereira do Nascimento de 68 anos foi morto com dois tiros na tarde de domingo (22), dentro do próprio caminhão, na BR-267, em Maracaju. A Polícia Civil investigará o caso, e não descarta a hipótese do “golpe do falso frete”.

De acordo com o site Tudo MS, a vítima mora em Sidrolândia e foi atingida por tiros nos ombros e braços. Segundos depoimentos de testemunhas depararam que dois homens dentro do veículo e a suspeita da Polícia Civil é que os disparos poderiam ter sido realizados por um deles.

O Corpo de Bombeiros foram até o local para prestar socorro, mas o homem já estava morto.