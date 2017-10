Jeferson Lima Machado, 20 anos, foi assassinado a facadas por volta de 2h da manhã desta quinta-feira (5) em Dourados.

De acordo com o registro policial, a polícia recebeu uma denúncia anônima que um homem estava caído na rua 10, jardim Canaã IV. Os militares se deslocaram e encontraram o corpo caído com um corte no pescoço.

A vítima estava sem documentos e foi identificada horas depois pela esposa na delegacia. A polícia está investigando o crime.