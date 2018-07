Homem é assassinado com mais de 20 facadas

Na tarde desta quarta-feira (4), um homem foi morto a golpes de faca em um quarto de aluguel, aos fundos de um bar, na região central de Rio Verde de Mato Grosso – MS.

De acordo com Coxim Agora, a vítima, José Ferreira Lopes, 59 anos, conhecido como “Zezinho”, foi atingido por mais de 20 golpes de faca, principalmente na região do tórax.

Após o crime, testemunhas acionaram a Polícia Civil e a Polícia Militar (PM) que encontraram a vítima já sem vida em um colchão no interior do quarto.

Ainda não foram divulgadas informações sobre os suspeitos do crime, mas os peritos do Núcleo Regional de Perícias de Coxim também foram acionados e estiveram no local colhendo materiais e provas do homicídio.

O corpo de José foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Coxim, onde foi submetido a um exame necroscópico e constado que a causa morte foi por conta de uma hemorragia interna, devido a perfuração de órgãos.