No início da manhã desta quarta-feira (12), Jair Oliveira de Souza, 42 anos foi encontrado morto dentro de uma cama box, no bairro Estrela Tovi, em Dourados. A vítima tinha marcas de violência e perfurações pelo corpo. A Polícia Civil investigará as causas do assassinato.

De acordo com o boletim de ocorrência, moradores que passavam pela região encontrou a vítima no meio de entulhos em frente a uma mata nativa. Segundo a Perícia, Jair tinha marcas de facadas nas costas e pescoço, e segundo o trabalho da perícia técnica o corpo foi desovado naquele local.

Conforme relatou o site Dourados News, a vítima estava com os pés amarrados e foi arrastado dentro de uma estrutura de cama Box até o local onde foi encontrado. Havia uma bicicleta ao lado dos entulhos.

Ainda de acordo com o registro, policiais foram até uma residência a algumas quadras de onde o corpo foi localizado, quando depararam com o imóvel todo revirado, e com marcas de sangue pelo chão, dentro e fora da casa, onde o autor havia limpado. No banheiro, uma pia foi encontrada torta e com vestígios de sangue.

De acordo com vizinhos, uma pessoa de nome Carlos Fernandes dos Santos, 35 anos, conhecido como “Choquito”, é quem mora na residência. Segundo moradores, por volta das 4h teriam ouvidos gritos vindos do imóvel, e que sempre tem festas regadas a bebidas no local. O suspeito não estava na casa e até o momento não foi encontrado.

Polícia Civil investigará as causas do crime.