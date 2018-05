Homem é baleado após ser cercado por grupo

Um homem identificado como Leandro Dantas de Lima,25, foi baleado na noite de domingo enquanto caminhava pela rua Ayrton Sena, no Jardim Pantanal, em Dourados – a 223 km de Campo Grande. A vítima foi cercado por um grupo armado e está internado em estado grave.

Segundo o site Dourados News, a mulher do rapaz disse que três motos e um carro cercaram ele, um suspeito conhecido apenas como “Heitor”, começou atirar contra o rapaz. Leandro foi atingido com um tiro no maxilar e outro no tórax.

Ele foi levado para o Hospital da Vida, onde está internado em estado grave. A polícia está investigando o caso.