Jovem é baleado com tiro nas costas

A vítima estava andando no pátio da antiga ferrovia quando uma moto se aproximou e efetuou o disparo

O jovem Hugo Vinícius Crisanto de Lima, de 23 anos, foi baleado nas costas na noite do último domingo (10) enquanto caminhava no pátio da antiga ferrovia, na Rua 14 de Julho, no bairro Cabreúva, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o jovem estava andando próximo a Feira Central quando viu uma motocicleta se aproximar. Hugo afirmou a polícia que achou que o motociclista iria pedir informações.

Ao se aproximar o condutor sacou a arma e apontou em direção ao jovem, que tentou fugir, mas foi atingido nas costas. Hugo ainda afirmou que não conhecia o motociclista e não sabe informar o motivo da tentativa de homicídio.

O jovem foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande. Segundo informações do Hospital, a vítima foi atingida por um disparo na região do quadril.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.