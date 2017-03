Homem é baleado em posto de combustível e autor fala em “voltar para terminar o serviço”

Um rapaz, de 27 anos, foi baleado na noite deste domingo (26), em um posto de combustível, na região central de Porto Murtinho. O autor dos disparos de 44 anos, disse antes de fugir que voltaria para “terminar o serviço”.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 19h40, quando testemunhas acionaram a Polícia militar após a vítima ser atingida por tiros. A vítima foi levada para o Hospital Municipal para receber atendimento médico.

Com informações em mãos, militares realizaram rondas pela região, mas sem sucesso na localização do suspeito. No hospital, a vítima informou aos policiais o endereço do suspeito.

Os policiais então seguiram até a casa do autor, quando no local encontrou apenas a mulher do suspeito. Sabendo do ocorrido, a mulher ligou para o marido que passou o aparelho celular para a mão dos militares. Bastante nervoso, o rapaz negou a se entregar e ainda ameaçou a equipe, falando que, caso tentasse impedi-lo de fazer o acerto de contas com a vítima, atiraria contra os militares.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município como tentativa de homicídio e o homem segue foragido.