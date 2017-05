Homem é condenado a 16 anos de prisão por participar de assassinato

A justiça condenou, na terça-feira (2), a 16 anos de prisão, o pedreiro Carlos Alberto de Souza Vieira, 42 anos. Carlos foi acusado de ajudar o irmão Jefferson de Souza Vieira, 29 anos, a matar Pedro Henrique de Souza Prado de 21 anos com 27 facadas.

O crime aconteceu no dia 10 de julho de 2016, durante um campeonato de futebol amador, em um campo no Jardim Colúmbia.

Um vídeo foi gravado durante o crime, e mostrava várias pessoas assustadas com o que estava acontecendo incluindo crianças vendo o garoto de 21 anos sendo assassinado.

Devido à crueldade demonstrada na prática do crime, o Juiz Carlos Alberto Garcete decidiu desconsiderar os argumentos apresentados pela defesa do acusado, que havia pedido absolvição de Carlos Alberto por negativa de autoria e legítima defesa.

De acordo com o Promotor de Justiça, Carlos segurou a vítima para que o irmão a matasse, sem piedade. O advogado dos réus, José Amilton de Souza, desmembrou o processo para que Carlos fosse julgado separado do irmão.

Na avaliação do Promotor de Justiça, a sentença foi bastante satisfatória pelo fato do corpo de jurados ter acatado as três qualificadoras do crime, motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. “O crime foi bárbaro, com requintes de crueldade. Estou bastante satisfeito com a sentença”, ressaltou o Promotor.