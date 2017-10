Homem é condenado a 24 anos de prisão por matar ex-mulher

Na última quarta-feira (25), no Tribunal do Júri de Ponta Porã, o corretor imobiliário Rafael dos Santos, 35 anos, foi condenado a 24 anos e seis meses de prisão por matar a médica Nislaine Colman Benites, 31 anos.

A médica foi assassinada com três tiros, no posto de saúde Dr. Nery de Azambuja, que fica no Bairro Jardim Marambaia, em Ponta Porã. Os disparos foram efetuados pelo ex-marido na manhã do dia 14 de dezembro do ano passado.

Segundo informações do site Dourados News o caso correu em segredo de Justiça, por isso ninguém, além de familiares e testemunhas, puderam acompanhar o júri. A informação sobre a pena foi confirmada pela assessoria da promotora Gislaine Dal Bó, qua acompanhou o caso.

Quarta-feira (24), familiares da médica se reuniram em frente ao Fórum de Ponta Porã e fizeram uma oração de mãos dadas, eles pediam a condenação do acusado.

O crime

De acordo com o site Ponta Porã Informa, Nislaine chegou ao local de trabalho e foi até a cozinha tomar café, ocasião em que viu o ex-marido se aproximando, armado. A médica correu e trancou a porta, mas Rafael desferiu um tiro contra a porta e, em seguida, assassinou a mulher com disparos de arma calibre 38.

Conforme informações de testemunhas, o corretor de imóveis chegou ao posto de saúde em uma motocicleta e, antes de fugir, deixou cair o capacete.

A vítima trabalhava no Programa Mais Médicos e é filha do vereador reeleito em Ponta Porã, Marcos Benites, o Marquinhos