Homem é condenado por mais de 11 anos por matar esposa com golpes de facas

Foi condenado há 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime de pena fechado, o auxiliar de serviços gerais José Correia de Carvalho, pela morte de sua mulher Gisele da Silva Pereira. A audiência foi realizada, na quarta-feira (22), no Plenário do Tribunal do Júri de Campo Grande.

Gisele da Silva Pereira foi morta com três golpes de facas, das quais perfuraram o tórax, nádegas e abdômen. Gisele ficou internada por quatro meses para tratamento de saúde, vindo a falecer no dia 3 de setembro de 2014.

O Promotor de Justiça, Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos requereu a condenação no homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, mas pediu a favor do acusado a exclusão de motivo fútil.

Em contrapartida, o Defensor Público Rodrigo Stochiero Silva, sustentou as teses do privilégio do domínio da violenta emoção, logo em seguida à injustiça provocação da vítima e a exclusão das qualificadoras.

O Conselho de Sentença, por maioria dos votos declarados, condenou José Correia de Carvalho no homicídio privilegiado e qualificado.

A audiência foi realizada na 2ª Vara do Tribunal do Juri, pelo o Juiz-Presidente do Tribunal, Aluizio Pereira dos Santos.

Entenda o Caso

Gisele da Silva Pereira foi morta a golpes de facas, no dia 11 de maio de 2014, por volta de 2 horas, no estabelecimento “esquina Bar”, localizado no bairro Jardim Inápolis.

De acordo com a denúncia, José Correia de Carvalho e a esposa Gisele da Silva Pereira tinham ingerido bebida alcoólica no estabelecimento comercial, quando iniciaram a discussão, momento em que o José Carvalho se retirou do local e a vítima foi atrás dele. Em seguida, José portando uma faca, desferiu três golpes contra sua esposa Gisele.