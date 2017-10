Homem é detido após ser flagrado transportando um jacaré vivo em caminhonete

Um homem, de 34 anos, identificado apenas por Claudinei, foi detido na tarde desta segunda-feira (9) após ser flagrado por Policiais Rodoviários Federais transportando um jacaré vivo na carroceria da caminhonete que conduzia.

De acordo com informações uma equipe de PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Naviraí, durante patrulhamento na BR-163, no município de Itaquiraí, avistou quando a caminhonete S-10, na altura do quilômetro 104, realizou manobra de retorno.

Os policiais então realizaram acompanhamento tático e conseguiu abordar o motorista no momento em que ele entrava em uma estrada rural. Além de Claudinei mais duas pessoas ocupavam a caminhonete.

Durante a abordagem o motorista confessou aos policias que transportava um jacaré vivo na carroceria da caminhonete. O animal teria sido capturado às margens de uma estrada rural e segundo Claudinei, posteriormente seria solto em uma lagoa em seu sítio localizado em um assentamento em Itaquiraí.

o motorista foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Naviraí e foi solto após confessar a captura do animal e assinar um termo de compromisso. O jacaré foi entregue para a PMA (Polícia Militar Ambiental) e será devolvido a natureza.