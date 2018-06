Reginaldo Borges Vieira Silva, 32 anos, foi detido por populares após esfaquear, Rogério Rodrigues, 46 anos, na última terça-feira (19). O caso aconteceu no Bar do Miguel, localizado no município de Corumbá.

De acordo com o boletim de ocorrência, Reginaldo, por motivos desconhecidos, desferiu um golpe de faca no peito de Rogério e em seguida fugiu. Nesse momento, ele entrou no estabelecimento comercial e foi detido por populares que viram o crime.

Segundo o registro, o homem estava embriagado e negava a autoria do crime, e ainda disse que pessoas que estavam no bar o agrediram. Os policiais constataram que Reginaldo apresentava sangramento no nariz.

Reginaldo recebeu voz de prisão, foi algemado e levado pelos policiais ao hospital da cidade, para receber atendimentos médicos. A faca usada para cometer o crime tem 15 centímetros e foi encontrada pelas testemunhas e entregue aos militares.

Conforme a ocorrência, Rogério foi socorrido pelos populares e levados a um hospital local, onde informaram que seu estado de saúde é grave, já que a facada atingiu o peito da vítima, causando-lhe um corte profundo.

Rogério passou por procedimentos cirúrgicos. O autor do crime, após receber atendimentos, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.