Homem é encontrado com ferimentos na cabeça após irmã ouvir tiros

A vítima foi encontrada caída no meio da rua no Jardim Campo Alto

Sergio Lemes de Brito, 38 anos, foi encontrado na madrugada deste sábado caído no meio da rua com ferimentos na cabeça no Jardim Campo Alto, em Campo Grande.

De acordo com informações policiais, a irmã da vítima relatou que ouviu disparos de arma de fogo antes de encontrar Lemes na rua. Além dos ferimentos na cabeça, a vítima apresentava hematomas no rosto.

A irmã de Sergio ainda relatou aos policiais que ele ingeriu bebidas alcoólicas e é usuário de drogas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu a vítima que foi encaminhada para a Santa Casa. Não há informações se os ferimentos na cabeça foram causados pelos disparos que a irmã teria ouvido.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada.