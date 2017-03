Homem é encontrado com perfurações pelo corpo e cinto enrolado no pescoço

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto com várias perfurações no corpo e um cinto enrolado no pescoço, neste domingo, na BR-163, próximo ao Distrito de Anhanduí. De acordo com a Polícia Civil que está a frente do caso, a vítima é indígena e estava sem,a documentação.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem vestia calças jeans de cor clara e camisa polo vermelha com listras pretas. No corpo de vítima foram encontradas diversas perfurações superficiais, provavelmente causadas por faca. O cinto que foi encontrado no pescoço da vítima foi apreendido para perícia.

O caso foi registrado na Delegacia plantonista da Vila Piratininga, em Campo Grande.