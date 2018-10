A vítima aparentava ter sido atropelada, com vários hematomas pelo corpo

Morreu na manhã de sexta-feira (5) no Hospital da Vida, em Dourados, um homem, até o momento não identificado, que foi encontrado desacordado momentos antes por equipe da CCR MSVia, na BR-163.

De acordo com informações do Dourados News, não há informação do local exato onde a vítima estava. Os socorristas da concessionária relataram ao site local que o homem estava caído e possuía vários hematomas pelo corpo. Aparentemente ele teria sido atropelado.

Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital da Vida, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia investiga o caso.