Homem é encontrado morto com facada no peito

O corpo estava no chão com sinais de esfaqueamento na Vila Marcos Roberto

Um homem foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (17), na Vila Marcos Roberto em Campo Grande.

De acordo com boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para verificar a situação, chegando ao local os policiais observaram que o Corpo de Bombeiros estava prestando atendimento à vítima, porém ela já estava morta com corte no peito devido a um esfaqueamento.

A vítima não foi identificada por não estar portando documentos pessoais, os policiais encontraram com o corpo somente um cachimbo, um isqueiro, um frasco e o valor de R$ 1,25. Segundo os policiais possivelmente tratava-se de um usuário de drogas.

José Roberto Anis de 37 anos, que estava dormindo dentro de um caminhão próximo ao local, informou aos policiais que não percebeu nenhuma atitude suspeita na rua ou movimentação.

A perícia esteve no local para realizar os procedimentos necessários. Nas proximidades não havia câmeras de segurança. O caso foi registrado como homicídio.