Homem é encontrado morto com fio enrolado no corpo

Um homem de 59 anos, foi encontrado morto em casa na manhã desta segunda-feira (17), em Rochedo. A Vítima estava com um fio enrolado no pescoço, descalço e sangrava pela boca.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha, amigo da vítima, caminhava pela calçada, em frente a residência da vítima, quando ouviu o barulho da TV e decidiu entrar.

No interior da casa, o homem foi encontrado caído na porta da cozinha e, no corpo, um fio de extensão amarrado no pescoço. A Polícia Civil foi acionada e o local periciado. Caso foi registrado como morte a esclarecer.