Uma pessoa do sexo masculino foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (3), com marca de tiros e cortes de facão em uma plantação de soja, próximo a cidade de Pedro Juan Caballero (PY), na fronteira com Ponta Porã. A Divisão de Homicídios da cidade paraguaia está à frente do caso, e abrirá uma sindicância para investigação.

De acordo com Porã News, moradores da região ao sentir um cheiro forte vindo do matagal, entraram em contato com a Polícia Nacional. No local, uma pessoa do sexo masculino, sem documentos de identificação foi encontrada morta.

Agentes da Divisão de Homicídios e da Divisão de Criminalística foram até o local para os procedimentos de investigação, onde o corpo foi retirado da plantação e encaminhado até ao Instituto Médico Legal da cidade paraguaia.

Segundo a Divisão de Homicídios, a vítima pode ser brasileira e teria sido morta em outro lugar, e posteriormente levada a bordo de uma caminhonete até o lugar onde foi encontrado, devido ao corpo estar em estado de decomposição.