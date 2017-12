Homem é encontrado morto dentro de veículo abandonado

O corpo de Joaquim Alves, 58 anos, foi encontrado no interior de um veículo Ford Fiesta na manhã desta quarta-feira (20), em Itaquiraí.

De acordo com o registro policial, a polícia soube do fato por uma denúncia anônima. Ao chegar ao local mencionado, que fica aos fundos do Detran, na esquina das ruas Sete de Setembro e Rua Dourados, constataram o fato e a perícia não identificou nenhuma lesão aparente.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade e o caso foi registrado como morte a esclarecer.