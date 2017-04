Ernesto Arguello Espinola, de 49 anos, foi encontrado morto, nesta quinta-feira (6), em uma estrada vicinal, na região de Pedro Juan Caballero (PY). A vítima teria sido sequestrada, e abandonada sem roubas, com marcas de golpes e tiros de pistola 9 milímetro.

Segundo o site Porã News, populares que passavam pelo local, depararam com o corpo abandonado no meio da mata, na região de Fortuna Guazu, no Estado de Amambay.

Agentes da Divisão de Homicídios e a Perícia Técnica estiveram no local realizando o trabalho de praxe e logo após encaminharam o corpo até o Instituto Médico Legal do município paraguaio.

De acordo com investigadores da Polícia Nacional, eles trabalham com crime passional. Segundo o trabalho de investigação, a vítima teria sido descoberta pelo autor em sua residência onde teria sido executado, e o corpo abandonado no local onde foi encontrado.

A Divisão de Homicídios não descartam outras hipóteses, e o caso será investigado.