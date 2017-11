Homem é encontrado morto em calçada na Avenida Zahran

Cristiano Alison dos Santos Silva, de 25 anos, foi encontrado morto em uma calçada na Avenida Eduardo Elias Zahran, em Campo Grande, no início da manhã desta quarta-feira (1°).

O corpo do jovem, que estava caído no cruzamento da avenida com a Rua Jornalista Leite Neto, próximo ao cemitério Santo Antônio, foi encontrado por populares que passavam no local e acionaram o Corpo de Bombeiros.

De acordo com o registro policial, a vítima estava com sangramento na boca e nariz. Segundo a perícia, o sangramento pode ter sido causado por uma queda. A perícia ainda apontou que não havia sinais de agressão.

Junto ao corpo do jovem a polícia encontrou um bilhete de passagem com destino de Corumbá para Campo Grande com data de 31 de outubro.