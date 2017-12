Homem é encontrado morto em obra com ferimento na cabeça

A vítima era usuária de drogas e costumava dormir no local

Fabiano Campos, 40 anos, conhecido como ‘Neguinho’ foi encontrado morto em uma quitinete em reforma, na manhã desta sexta-feira (1º), em Dourados.

Neguinho era usuário de drogas e foi encontrado por populares com um ferimento na cabeça.

De acordo com o site Dourados News, a vítima era usuário de drogas e alcoólatra e sempre dormia no local.

O mestre de obras responsável pela reforma do local é o principal suspeito, de acordo com informações, por várias vezes o suspeito teria discutido com Neguinho para que deixasse o local.

De acordo com testemunhas, na quinta-feira (30) o homem teria agredido Fabiano com uma picareta, porém, o ferimento que pode ter causado o óbito do rapaz não corresponde ao golpe dado por tal objeto, segundo a perícia.

O caso é investigado.