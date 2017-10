Homem é encontrado morto em poça de sangue

Um homem de cabelos grisalhos e trajando apenas um shorts azul foi encontrado morto em uma grande poça de sangue, dentro de uma propriedade rural em Brasilândia, na manhã desta quarta-feira (11). A Polícia Civil foi acionada e ainda realiza trabalhos de investigação, no local.

De acordo com o site JP News, populares encontraram o corpo do homem e ainda não identificado. Informações preliminares dão conta de que o morto possui perfurações, provavelmente realizadas por uso de arma branca. A equipe do delegado titular de Brasilândia, Thiago Passos quem atendeu a ocorrência.

Ainda segundo as primeiras informações no local do crime, a vítima possivelmente teria sido morta a noite ou durante a madrugada, pois o corpo apresentava rigidez cadavérica. Os indícios são de que ele possa ter sido assassinado algumas horas antes de ser encontrado por testemunhas. Em breve, novas informações.