Homem é encontrado morto em quarto de residência

José Laelson dos Santos, 46 anos, foi morto a facadas na terça-feira (26), em Sonora.

Seu irmão José Damião dos Santos, 45 anos, e José Ilton Minervino da Silva, 40 anos, foram presos como suspeitos.

Os dois acionaram a equipe da Polícia Civil relatando que encontraram a vítima sem vida em um dos quartos da residência.

José Damião informou que seu irmão havia cometido suicídio, desferindo vários golpes de faca no peito. Ele também contou que encontrou a faca utilizada pelo irmão embaixo de um colchão, que chegou a pegar na arma, porém em seguida guardou a mesma no mesmo lugar que encontrou.

De acordo com o site Edição MS, na varanda da residência foram encontradas várias garrafas de vodka e latas de cervejas. Os suspeitos contaram que ingeriram bebida alcoólica durante o dia e que a vítima permaneceu no quarto.

Ao encontrar a vítima em um colchão, os suspeitos colocaram as pernas dele pra cima. O Núcleo de Perícia de Coxim constatou que a vítima sofreu quatro perfurações no peito, com dois instrumentos diferentes, descartando assim o suicídio.

A perícia também constatou que a causa da morte foi em decorrência de hemorragia torácica interna, ocasionadas por feridas perfuro incisas (punhal) as quais feriram o pulmão e coração, além de facadas no tórax anterior.

Os dois suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Sonora.