Vicente Paes de Barros Neto, de 39 anos, foi encontrado morto neste domingo (2), na BR-262, próximo a uma estrada que dá acesso ao balneário de Corumbá. Um trator foi encontrado parado próximo ao local; três suspeitos que tiveram contato com a vítima foram levados à delegacia. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com o site Diário Corumbaense, equipes da Força Tática foram informadas que o rapaz teria participado de uma festa nas proximidades e populares disseram ter visto ele com um individuo, com que teria alguns problemas pessoais.

O corpo foi localizado após motoristas que passavam pela região acionaram a Polícia Militar do município.

Além do suspeito apontado por testemunhas, mais dois homens foram encaminhados para o Distrito Polícial para depoimentos, devido ter contato com a vítima minutos antes da morte.

Segundo o boletim de ocorrência, não foi relatado qual a circunstância da morte.