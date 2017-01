Homem é encontrado morto em terreno baldio no São Conrado

Um homem não identificado foi encontrado morto com um corte no pescoço na manhã deste domingo (29), em um terreno baldio Avenida Wilson Paes de Barros, no Jardim São Conrado, em Campo Grande.

O corpo foi encontrado por moradores da região que passaram pelo local por volta de 7h30. De acordo com a equipe da Pericia Cientifica que esteve no local, o homem que aparenta ter 26 anos de idade foi degolado.

O homem vestia bermuda jeans, camiseta preta e estava descalço. Não foram encontrados documentos que pudessem identificar a vítima. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Odontológico Legal (Imol) onde será realiado exame necroscópico.