Identificado pela Polícia Militar como Pedro Alecrim dos Santos, 49 anos foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (10), embaixo de uma cama, numa residência alugada, no bairro Ouro Verde, em Angélica. De acordo com testemunhas, a vítima sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) nos últimos anos e passava atualmente por problemas de alcoolismo.

De acordo com o site Plantão Angélica, a proprietária do imóvel, como de costume, foi até o local por volta das 9h, para verificar se a casa estava em ordem, quando chamou pela vítima.

Estranhando o fato de ninguém havia lhe respondido, a dona do imóvel entrou no local e deparou com Pedro embaixo da cama.

Segundo amigos da vítima, Pedro trabalha como mecânico e além de problemas de saúde que passou nos últimos anos, ele tinha dificuldades com álcool, inclusive teria um corte na testa, resultado de uma queda devido ao consumo excessivo de bebida alcoólica.

O caso foi declarado como morte a esclarecer, e a perícia não precisou comparecer no local, pois não houve necessidade, devido à falta de qualquer indício de violência na vítima.

Polícia Civil investigará o caso.