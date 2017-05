Homem é encontrado morto no meio da rua

Com várias passagens pela polícia, Antonio Maciel Gomes, conhecido como "Abacaxi", foi encontrado morto no meio da rua. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (24) no bairro São Bento em Sidrolândia – a 65 km de Campo Grande.

De acordo com o site Sidrolândia News, o corpo foi localizado pelas pessoas que passavam pelo local que acionaram a polícia. A vítima era uma figura muito conhecido pelos policiais por ter várias passagens por furto, além de ser usuário de drogas.

Conforme os ferimentos encontrados em Antônio, a suspeita é de que ele tenha sido morto por golpes de faca.

A pericia foi chamada e fará todos os levantamentos para saber quem matou o "Abacaxi".