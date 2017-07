Homem é encontrado morto no quintal de casa

Manoel Teodoro, 60 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (29), em um rancho as margens do rio Taquari, região central de Coxim.

Conhecido na região como Neto, Manoel estava caído no fundo de casa com tiros no peito. Os vizinhos disseram que não ouviram os disparos, o que levanta a suspeita que o autor tenha usado algum tipo de silenciador para executar os tiros.

Além de matar Neto, o autor levou uma moto Honda Biz da vítima.

Neto era agiota e tinha muitas inimizades por conta do que fazia. No mês de janeiro, ele chegou a ser baleado no rosto.

A vítima também tinha passagens por homicídio quando em 2010, ele matou a tiros o pedreiro Carlos Alberto Feliciano de Oliveira e foi condenado em 2012 a 17 anos de prisão e já estava no regime semiaberto.