Homem é encontrado morto próximo a fabrica de erva mate

Agris Ximenes Teixeira, de 32 anos, foi encontrado morto próximo a uma fabrica de erva mate em Tacuru, cidade a 416 km de Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (27). Segundo o registro policial o corpo estava em estado avançado de decomposição

De acordo com informações de um amigo, Agris estava passando um tempo em sua casa, mas foi visto pela última vez há mais de duas semanas, no dia 12 de janeiro. No local em que o corpo estava a policia encontrou uma corda, que estava amarrada em um galho de árvore.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Porã, para a realização do exame necroscópico.