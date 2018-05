Um homem de 48 anos foi encontrado pela Polícia Militar do município de Batagauassu pelado em sua casa e com ferimentos na cabeça. O caso aconteceu no sábado (19), após suspeitos arrombarem as portas e janelas da residência e invadirem a casa da vítima.

De acordo com Nova News, testemunhas acionaram a PM após escutarem barulho de briga, possivelmente entre quatro ou cinco pessoas. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram a vítima desacordada caída no chão e com vários ferimentos na cabeça. O homem estava completamente sem roupas.



Conforme o site, pelos vestígios observados no local, os policiais concluíram que os autores, não identificados, teriam, por algum motivo, invadido a casa para espancar o morador.

A vítima foi levada para a Santa Casa. A delegacia da cidade vai apurar os fatos.