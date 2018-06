Homem é esfaqueado ao tentar recuperar bicicleta roubada

Um homem de 46 anos foi ferido com um facão na madrugada deste domingo (3), ao tentar recuperar a bicicleta furtada do amigo, em Três Lagoas. A vítima brigou com dois suspeitos, que foram presos em flagrante.

Segundo o site JP News, os amigos estavam em um bar quando perceberam que uma dupla estava levando a bicicleta. Eles os seguiram até a avenida Filinto Miler, quando começaram a brigar. Um deles, um jovem de 22 anos, desferiu golpes no braço e ombro da vítima. O homem foi socorrido e levado ao hospital da cidade.

A Polícia Militar realizou rondas na região e encontrou os bandidos, próximo ao presídio feminino da cidade. Eles haviam trocado de roupa para tentar despistas a polícia, mas foram reconhecidos pelas vítimas.