Homem é esfaqueado após briga de bar

Na noite desta terça-feira (5), um homem foi esfaqueado no tórax, após uma briga de bar em Camapuã - MS.

Após os homens entrarem em luta corporal e a vítima ser esfaqueada no tórax, a polícia foi acionada para atender o ocorrido. Quando chegaram no local, o autor já havia fugido e a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(Samu), faziam o socorro da vítima.

Um taxista informou aos policiais que havia feito uma corrida, deixando o autor na casa de sua irmã. Quando chegaram à residência, a mulher tentou despistar os policiais, mas o autor acabou detido e levado para a delegacia.