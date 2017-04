Um homem, de 32 anos, foi esfaqueado durante uma briga num posto de gasolina, na madrugada desta quinta-feira (13), entre as ruas 26 de Agosto com a Avenida Calógeras, em Campo Grande. A vítima que recebeu atendimento médico no local foi levada para Santa Casa onde seu estado de saúde é estável.

Segundo costa o registro policial, testemunhas relataram que houve um grande tumulto no pátio do posto de gasolina entre homossexuais e a vítima. Após a movimentação o homem retornou ao estabelecimento e caiu no chão ferido e sangrando.

A vítima foi sorrida com perfurações provocadas por uma faca, e levada até a Santa Casa, onde permanece internado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro.