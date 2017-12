Homem é esfaqueado e esposa agredida após discussão

Bonifácio da Silva, 19, levou três facadas na altura do peito e sua esposa que não teve nome e idade divulgados pela polícia foi agredida na tarde de domingo (24) em Dourados.



Conforme informações policiais, um grupo de indígenas estava ingerindo bebidas alcoólicas em uma residência no local quando uma discussão foi iniciada.



O autor das agressões ainda não foi identificado. Inicialmente lideranças indígenas apoiaram o caso e um suspeito foi levado para delegacia. O mesmo negou as acusações e não foram encontradas provas suficientes para incriminá-lo.



Bonifácio e a esposa foram socorridos para o Hospital da Vida. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço Móvel de Urgência) atenderam a situação.



O estado de Bonifácio é considerado gravíssimo. Ele recebe atendimento na UTI da unidade.



O caso é acompanhado pelo 1° Distrito Policial de Dourados.